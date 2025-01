Mistermovie.it - Mister Movie | Rumor su data di uscita del nuovo gioco 3D di Mario

Leggi su Mistermovie.it

I fan di Nintendo stanno aspettando con ansia il prossimodiin 3D, e ora unpotrebbe rivelare quando potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2. L’ultimodiin 3D, SuperOdyssey, è stato lanciato nel 2017, ben otto anni fa, facendo sembrare l’attesa per iltitolo incredibilmente lunga. In passato, l’intervallo tra i giochi diin 3D era molto più breve, ma con questo lungo periodo di attesa, le aspettative sono alle stelle.L’attesa che dura otto anni: cosa aspettarsi da Nintendoclass="wp-block-heading">Prima di SuperOdyssey, il periodo di attesa tra i giochi diin 3D non è mai stato così lungo. L’intervallo più esteso si è verificato tra Super64 del 1996 e SuperSunshine nel 2002, ma anche questo è durato solo sei anni.