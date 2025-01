Ilgiorno.it - Mirotic affonda Reggio. In Coppa c’è la Virtus

Prosegue l’ottimo momento dell’Olimpia Milano che supera in una sfida dal punteggio altissimoEmilia per 108-106. I milanesi, al termine di un match spettacolare, scavalcano l’avversaria in classifica e arrivano al quinto posto che significa uno scoppiettante accoppiamento per laItalia con laBologna nei quarti di finale. Prestazione super diche ne realizza ben 33 con 15/16 ai liberi, mentre Shields è un ottimo secondo violino con 23 punti in 27’. Mannion e LeDay ne segnano 13 a testa, mentre per i reggiani è Cheatam il più pericoloso con 24 punti. Milano inizia subito con Mannion protagonista, dopo aver ricevuto a inizio gara il Premio Reverberi come miglior italiano della scorsa stagione, matiene il ritmo altissimo allungando con Cheatam 21-27 al 9’.