Incendio in autostrada traffico paralizzato | code chilometriche e caos

Traffico bloccato sull'A8, tra Busto Arsizio e Legnano, nella mattinata di lunedì 13 gennaio. Un veicolo ha preso fuoco per motivi ancora da accertare. Sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme. Secondo quanto riportato da Autostrade per l'Italia, l'incidente, avvenuto intorno alle 7.30, ha generato code che hanno raggiunto i 6 km in direzione di Milano, con rallentamenti anche nell'altra corsia, tra Lainate e Castellanza, a causa della curiosità degli automobilisti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e non è stato necessario l'intervento dei sanitari. Il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia consiglia agli automobilisti diretti verso Milano di uscire sulla A36 e proseguire sulla A9 in direzione Lainate.