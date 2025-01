Linkiesta.it - In tempi instabili, lo Champagne investe in formazione

Leggi su Linkiesta.it

È presto per tirare le somme sul 2024 delloin Italia. I dati complessivi sulle vendite della più celebre bollicina francese nel nostro Paese non sono ancora arrivati e il periodo prefestivo potrebbe anche addolcire il calo registrato nel primo semestre (sempre che l’ultima mazzata dell’anno alle vendite di vino non l’abbia data proprio Salvini). Non si tratta certo di un caso isolato, anzi, la situazione riguarda da vicino anche gran parte del vino italiano, anche se poche altre denominazioni hanno potuto contare sul boom di vendite registrato dallonel 2022 (l’Italia ha importato 10,6 milioni di bottiglie per un valore di 248 milioni di euro), poi calate nel 2023 (9,9 milioni di bottiglie per 266 milioni di euro).Il fatto è che agli anni della pandemia si sono aggiunte crisi energetica e guerre, e i mercati sono ancora in altalena.