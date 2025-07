In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Luglio | Eravamo le vittime ora siamo i colpevoli

In un’Italia che si confronta con verità scomode e sentimenti contrastanti, il 1° luglio il Fatto Quotidiano affronta storie di dolore, giustizia e inganni. Dalle parole dei genitori di Chiara Poggi alle analisi di Marco Travaglio sui rischi di una guerra imminente, si dipana un quadro complesso che invita a riflettere sul ruolo di vittima e colpevole nella nostra società. La verità, spesso nascosta, merita di essere scoperta fino in fondo.

L’Intervista. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: “Alberto Stasi non ci disse mai: ‘Io non l’ho uccisa’”. Rita e Giuseppe Poggi costretti addirittura a esibire una lettera per dimostrare che il fratello Marco il 13 agosto 2007 era davvero con loro in vacanza di Selvaggia Lucarelli I russi russano di Marco Travaglio. Siccome siamo il popolo più ostile al riarmo, la propaganda guerrafondaia è in piena azione per convincerci che non c’è alternativa. I russi avanzano in Ucraina salvo brevi parentesi da 40 mesi, ma ogni attacco è il più terribile di sempre (strano: due mesi fa i russi, tutti homeless ubriachi, avanzavano a dorso di muli . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Luglio: “Eravamo le vittime, ora siamo i colpevoli”

