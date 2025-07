Senza disabile in auto usa il pass per la sosta | multato dalla municipale

In un caso che ha attirato l'attenzione, un uomo è stato multato dalla polizia municipale di Cava de' Tirreni per aver utilizzato il pass disabili senza averne diritto. Pur avendo avuto in passato il permesso, le autorità hanno scoperto che parcheggiava regolarmente le sue auto nelle strisce blu con il permesso visibile, anche quando non ne aveva bisogno. Questa situazione solleva importanti questioni di correttezza e rispetto delle norme, evidenziando come l'abuso possa portare a sanzioni severity e a conseguenze legali.

Usa permesso per disabili per l'auto, viene denunciato dalla polizia municipale di Cava de' Tirreni. La sanzione è stata di 168 euro. Secondo accertamenti, l'uomo era solito parcheggiare la propria auto, mettendo in mostra il regolare permesso disabili, per intere giornate, nelle strisce blu in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

