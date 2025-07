Adria Arjona per James Gunn sarebbe una grande Wonder Woman

Adria Arjona per James Gunn? Potrebbe essere la scelta perfetta per interpretare Wonder Woman nell’universo DC. Quando i fan hanno iniziato a chiedere se il regista stesse considerando la sua candidatura, Gunn ha lasciato intendere un possibile colpo di scena: "Seguo Adria su Instagram, ma...". La sua risposta ha acceso ancora di più la curiosità, lasciando intravedere che il casting potrebbe riservarci sorprese emozionanti.

James Gunn ha risposto alle voci secondo cui starebbe valutando la possibilità di affidare ad Adria Arjona il ruolo di Wonder Woman nell’Universo DC. In una nuova intervista, al co-capo dei DC Studios è stato infatti chiesto del suo seguire Arjona sui social media, cosa che ha spinto i fan a chiedersi se le avrebbe offerto il ruolo della supereroina. “ Seguo Adria su Instagram, ma tutti sono usciti fuori dicendo: ‘L’ha appena seguita, significa che è Wonder Woman ’”, ha detto Gunn in un’intervista a Extra. “ Sarebbe una grande Wonder Woman, comunque ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

