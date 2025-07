Giuliacci meteo da incubo | quando arriva la tempesta che rovina le ferie

Preparati a cambiare i piani: luglio 2025 si prospetta diverso dal solito. Dopo anni di caldi record, le previsioni di meteogiuliacci.it annunciano un calo improvviso tra il 5 e il 7 luglio, con perturbazioni atlantiche che porteranno temporali e instabilità . È il momento di scoprire se questa svolta meteo rovinerà le ferie o offrirà un'insolita frescura estiva.

Le previsioni meteo per luglio 2025 smentiscono l’aspettativa di un mese da record di caldo, nonostante gli ultimi anni (2022-2024) abbiano registrato i luglio più torridi mai visti. I modelli fisico-matematici, come sottolinea meteogiuliacci.it,  indicano che, dopo una prima settimana rovente dominata da un anticiclone africano, le temperature subiranno un calo significativo. Tra il 5 e il 7 luglio, perturbazioni atlantiche porteranno temporali e un deciso abbassamento delle temperature al Centro-Nord, estendendosi al Sud intorno al 9 luglio. Queste condizioni instabili persisteranno fino al 13 luglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuliacci, meteo da incubo: quando arriva la tempesta che rovina le ferie

In questa notizia si parla di: meteo - giuliacci - incubo - arriva

Meteo, Giuliacci: ecco quando finiscono le piogge, ribaltone - L'inizio di maggio 2025 ha regalato giornate estive, ma una perturbazione ha rovinato il clima con piogge e calo termico.

METEO: per quanto ancora dovremo sopportare il CALDO AFRICANO? Ecco che le indicazioni che arrivano dai modelli previsionali #meteo #caldoafricano #finecaldo #40gradi Vai su Facebook

Giuliacci, meteo da incubo: quando arriva la tempesta che rovina le ferie | .it; Meteo-Giuliacci da incubo: dove arrivano le notti tropicali | .it; Meteo, Mario Giuliacci: sarà un incubo, cosa accadrà da qui a fine giugno | .it.

Quando arriva il bel tempo in Italia: Giuliacci prevede un'altra settimana da incubo – Il Tempo - Le ultime previsioni meteo confermano una nuova settimana da incubo all'insegna del maltempo con piogge e temporali: il colonnello Mario Giuliacci che sul suo sito prevede i nuovi scenari: "Come ... Secondo iltempo.it

Il caldo ha i giorni contati, in arrivo temporali e temperature giù fino a 10 gradi: le previsioni di Giuliacci - Nord e poi al Sud le temperature caleranno di 10/8 gradi a partire da sabato 5 ... Lo riporta fanpage.it