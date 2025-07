Valori Metroquadro di Salerno e Provincia presentazione il 4 luglio alla Camera di Commercio di Salerno

Il mercato immobiliare di Salerno e provincia si conferma eccitante e in continua evoluzione, offrendo numerose opportunità per acquirenti e investitori. La presentazione di “Valori Metroquadro 2025” il 4 luglio presso la Camera di Commercio di Salerno svelerà i dati più aggiornati e approfonditi, tracciando un quadro chiaro e dettagliato delle quotazioni immobiliari locali. Non perdete questa occasione per conoscere i trend e le opportunità del settore nella nostra regione!

Il mercato immobiliare di Salerno e provincia si conferma dinamico e ricco di opportunità. Questa la fotografia che emerge dalla consueta fotografia realizzata da “Valori Metroquadro 2025”. Ritorna l’appuntamento con la pubblicazione che rende noti i valori al metro quadro di appartamenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

