Empoli adesso c’è una ’rosa’ da ricostruire Il club annuncia l’addio a sedici giocatori

Empoli si prepara a un nuovo capitolo: con l’annuncio di sedici giocatori in uscita, il club si appresta a ricostruire la squadra per affrontare la prossima stagione. Il 30 giugno segna infatti il termine dei contratti e delle strategie di mercato, un momento cruciale per plasmare il futuro. Chi sarà il prossimo protagonista di questa rivoluzione? Restate con noi per scoprirlo.

EMPOLI Il 30 giugno è da anni ormai una data importantissima per il mondo del calcio, in quanto segna la fine della stagione e, di conseguenza, anche la fine dei periodi di prestito annuali e termine ultimo per il rinnovo dei contratti in scadenza: infatti, tutti i calciatori che non hanno raggiunto l’accordo con le rispettive società entro questa data, saranno considerati ‘svincolati’ e quindi liberi di unirsi ad altre compagini. E chi meglio dell’ Empoli può saperlo? Non è una novità che le squadre retrocesse in Serie B – salvo rarissime eccezioni come il Sassuolo – decidano di rifondare completamente, e questo processo deve avvenire giocoforza in una rosa come quella di Pagliuca, che l’anno scorso si è sostentata con prestiti e acquisti ‘usa-e-getta’, atti solo a riempire i buchi numerici lasciati dalle cessioni o dagli infortuni (Sazonov e Pellegri, per dirne due). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli, adesso c’è una ’rosa’ da ricostruire. Il club annuncia l’addio a sedici giocatori

