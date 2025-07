Identificato e denunciato il minorenne che ha esploso colpi di pistola a salve sulla riviera

Un episodio che ha scosso la tranquillità della riviera di Pescara: un minorenne di 16 anni ha esploso colpi di pistola a salve davanti a uno stabilimento balneare. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo della polizia, il ragazzo è stato identificato e denunciato, contribuendo a ripristinare la sicurezza e la serenità di questa amata località estiva. La comunità può ora tirare un sospiro di sollievo, ma resta alta la vigilanza.

È stato identificato e denunciato il minorenne, un ragazzo di 16 anni, che avrebbe esploso colpi di pistola a salve davanti a uno stabilimento balneare di viale della Riviera a Pescara. Poco dopo l'una della notte di lunedì 30 giugno gli agenti della squadra volante della polizia.

In questa notizia si parla di: identificato - denunciato - minorenne - esploso

