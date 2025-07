In città arriva la bomba d' acqua e le strade si allagano

In citt224 arriva la bomba d'acqua e le strade si allagano. Non è stato solo l’Alto Adige a dover affrontare il maltempo, anche in Trentino le previsioni si sono confermate: un temporale potentissimo si è abbattuto tra il tardo pomeriggio e la sera, creando disagi e danni. Questa ondata di maltempo ci ricorda quanto sia importante monitorare attentamente le condizioni meteo per garantire sicurezza e prevenzione.

Non è stato solo l’Alto Adige ad aver dovuto fare i conti ieri, lunedì 30 giugno, con il maltempo. Anche in Trentino, come abbondantemente annunciato dalle previsioni, il maltempo si è fatto sentire eccome tra il tardo pomeriggio e la sera. Un temporale potentissimo quello che si è riversato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: città - arriva - bomba - acqua

Arriva il Motogiro, Pesaro capolinea. La città invasa da centauri e turisti - Arriva il Motogiro a Pesaro, trasformando la città in un vivace crocevia per centauri e turisti. Tra le corse e i piloti, si rievocano storie come quella del ternano Paolo Pileri, campione mondiale su Morbidelli.

Esonda il rio Frejus,un morto a Bardonecchia.Città isolata. Bomba d'acqua e frana,anche Cogne isolata. Il corpo di un uomo di circa 50 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco nel rio Merdovine. Il suo furgone a circa 400 metri di distanza.Massima allerta. Vai su X

Dopo giornate di sole cocente e temperature elevate, domani sono previsti temporali sulla città di Milano. Il rischio è che, considerate le elevate temperature, possa abbattersi una bomba d'acqua in città con relativi danni. Diramata dalla Protezione Civile un'all Vai su Facebook

? In città arriva la bomba d'acqua e le strade si allagano; Bomba d’acqua nel Modenese: strade come fiumi, allagata anche una scuola in città; Maltempo a Forlì, strade come fiumi nel video della città finita sott'acqua.