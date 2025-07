Kolo Muani o Vlahovic in attacco? Tudor ha deciso | sarà lui il nove di riferimento in Real Madrid Juve Le ultimissime

In un clima di grande attesa, Juventus e Real Madrid si preparano all’ottavo di finale del Mondiale per Club. Chi tra Kolo Muani e Vlahovic sarà il vero protagonista in attacco? Tudor ha scelto: il francese Randal Kolo Muani sarà il nove di riferimento, una decisione che potrà cambiare le sorti delle sfide più importanti. Scopriamo insieme tutte le ultime novità e analisi sulla formazione che potrebbe fare la differenza.

in vista dell’ottavo di finale. Scelte importanti in casa Juventus in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, l’allenatore Igor Tudor avrebbe deciso di affidare l’attacco a Randal Kolo Muani, lasciando in panchina Dusan Vlahovic, titolare designato alla vigilia. Juventus Mondiale per Club, Tudor si affida a Kolo Muani: cambia il volto offensivo della Juve. Una scelta che sorprende, ma che conferma la volontà di Tudor di puntare su un attacco più dinamico e verticale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani o Vlahovic in attacco? Tudor ha deciso: sarà lui il nove di riferimento in Real Madrid Juve. Le ultimissime

Stasera, al centro dell'attacco bianconero, dovrebbe esserci Dusan Vlahovic, uno dei più criticati in casa Juve. Dopo il rigore realizzato col Wydad, ha mostrato di essere sul pezzo: Tudor è pronto a dargli una chance dal 1', facendo rifiatare Kolo Muani

