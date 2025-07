Il Figline corteggia Betti Renzi verso la Lastrigiana

Il calcio si infiamma in Toscana: il Figline corteggia Betti Renzi verso la Lastrigiana, mentre le società di Serie D si preparano a ufficializzare i nuovi acquisti. Da Montevarchi a Seravezza, le trattative sono nel vivo, segnando un’estate di grandi mosse e nuove sfide. Ecco le ultime novità da un mercato in continua evoluzione, pronto a sorprendere tifosi e addetti ai lavori. Restate con noi, perché il prossimo capitolo è ancora tutto da scrivere.

Da oggi le società potranno mettere nero su bianco dando il via alle ufficialità delle tante trattative in corso. Queste le ultime novità. SERIE D A Montevarchi dopo le uscite dei giorni scorsi degli attaccanti Edoardo Priore ('02) e Andrea Orlandi ('02), c'è da registrare anche quella del centrocampista Jacopo Ciofi ('04) passato al Siena. Il Seravezza si sta muovendo a suon di colpi. Nelle ultime ore la società avrebbe concluso con il difensore Federico Simonti (2000) ex Figline e con lo Zenith Prato per la mezza punta Matteo Falteri ('02) che aveva ancora un anno di contratto, e ha riconfermato Sfori, Mosti, Lagomarsini e Bedini.

