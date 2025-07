Cos'è la super intelligenza medica di Microsoft | Trova la diagnosi corretta meglio di un vero medico

Immagina una super intelligenza medica di Microsoft che supera le capacità umane, restituendo diagnosi più accurate e rapide. Con un tasso di successo dell’80%, questa AI sta rivoluzionando il mondo della medicina, offrendo un supporto senza precedenti ai professionisti sanitari. Un progresso che potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di curare e prevenire le malattie. Continua a leggere per scoprire come questa innovazione sta plasmando il futuro della salute.

Microsoft AI sta sviluppando un sistema in grado di imitare il ragionamento di un intero team multidisciplinare di medici. Dai risultati dei primi test ha individuato la diagnosi corretta nell'80% dei casi, quattro volte di più di quelli risolti da medici in carne e ossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

