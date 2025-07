atalanta affari fatti sulemana al giro visite ahanor al rush finale

L’Atalanta accelera sul mercato: la prima settimana si apre con due colpi in chiave giovane e promettente. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Kamaldeen Sulemana, 23enne attaccante ghanese, il club bergamasco si prepara al rush finale delle trattative. Con visite mediche già svolte e un investimento di 17 milioni più bonus, i nerazzurri rafforzano la rosa puntando sulla linea verde. Le sorprese non sono finite: il mercato è ancora aperto e le sorprese potrebbero arrivare...

La prima settimana di mercato per l’ Atalanta si apre con un doppio colpo annunciato. All’insegna della linea verde. Da ieri è a Bergamo il 23enne attaccante ghanese Kamaldeen Sulemana, che nel pomeriggio si è sottoposto alla prima parte delle tradizionali visite mediche di rito presso la Habilita, al Gewiss Stadium, struttura official partner dell’Atalanta. Che ha così chiuso rapidamente il primo affare, da 17 milioni più bonus, con il Southampton, regalando al neo-tecnico Ivan Juric un suo fedelissimo, un giocatore che aveva già allenato la scorsa stagione ai Saints. E probabilmente già oggi, salvo impreviste sorprese, arriverà la fumata bianca anche per Honest Ahanor, 17enne terzino sinistro del Genoa, sei presenze in Serie A la scorsa stagione: sarà un acquisto per il presente, ma soprattutto in ottica futura, trattandosi di un 2008 con enormi margini di miglioramento tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net