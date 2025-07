Parte il piano miniere | cento nuovi siti in Italia per estrarre litio platino e terre rare

L’Italia si prepara a una rivoluzione mineraria con il piano che punta all'apertura di cento nuovi siti per l’estrazione di litio, platino e terre rare. Il dossier Ispra segnala 14 progetti nazionali, mentre entro giugno 2026 si prevedono le prime escavazioni. Il ministro Pichetto Fratin afferma: “Con i minerali critici superiamo l’industria basata sul carbone”, segnando un nuovo capitolo nella transizione energetica e tecnologica del Paese.

