Troppi trasferimenti di docenti al centro e al sud al via le indagini sui furbetti della 104 a scuola | Dati anomali sanzionare chi ne abusa

Troppe richieste di trasferimento al centro e sud Italia destano sospetti e preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Un fenomeno che, pur nascosto sotto la superficie, sta influenzando il sistema scolastico e richiede interventi decisi. I dati parlano chiaro: tra circa 3.000 spostamenti nella scuola primaria, oltre 600 sono legati alla legge 104, privilegiando regioni come Sicilia, Calabria e Campania. È ora di fare luce sui furbetti e garantire trasparenza…

C’è un fenomeno, in parte sottaciuto, che sta incidendo sul mondo della scuola e che sta facendo suonare più di un campanello d’allarme. Si tratta dei trasferimenti dei docenti al centro e al sud Italia in relazione alla famosa Legge 104 del 1992. Un dato su tutti: nella scuola primaria su circa 3mila trasferimenti interprovinciali, oltre 600 sono stati ottenuti con la 104. Con destinazioni preferite la Sicilia, la Calabria e la Campania. – Notizie.com Statistiche anomale che hanno portato già a diverse segnalazioni alle autorità , che starebbero per aprire vere e proprie inchieste. 🔗 Leggi su Notizie.com