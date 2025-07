Crisi demografica nel Lazio | l’Osservatorio della Vita e della Natalità lancia l’allarme

La crisi demografica nel Lazio si presenta come una sfida cruciale per il futuro della regione e dell’Italia intera. Durante l’incontro nel cuore della Sala Aniene, il Comitato tecnico-scientifico ha evidenziato le criticità e le possibili soluzioni per invertire questa tendenza preoccupante. È ora di agire con decisione e lungimiranza, perché il destino delle prossime generazioni dipende dalle scelte che compiamo oggi.

(Adnkronos) – La Sala Aniene della Regione Lazio ha ospitato oggi una cruciale riunione del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio della Vita e della Natalità. L'incontro, presieduto dal Presidente Rocca e convocato dalla Regione Lazio, ha rappresentato un momento fondamentale per affrontare una delle sfide più complesse e urgenti che il Paese si trova a fronteggiare: il .

