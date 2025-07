Inter Chivu | Meglio nella ripresa Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno

Nonostante la delusione per l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per club FIFA, l’Inter può guardare al futuro con speranza e determinazione. Nella sfida contro il Fluminense, i nerazzurri hanno dimostrato carattere, anche se il risultato non è stato dalla loro parte. Come spesso si dice, "il bicchiere mezzo pieno" ci invita a trovare gli aspetti positivi in ogni difficoltà. Ora, più che mai, la squadra deve concentrarsi sul miglioramento e sulle prossime sfide.

Charlotte (Stati Uniti), 30 giugno 2025 – Finisce agli ottavi di finale l’avventura dell’Inter al primo Mondiale per club FIFA. Sotto il sole cocente di Charlotte, i nerazzurri hanno perso 2-0 contro i brasiliani del Fluminense. Come già successo in due gare su tre in queto Mondiale, i nerazzurri sono subito andati sotto nel punteggio, colpiti dal gol segnato dopo appena 3’ da Can o, bravo – sugli sviluppi di una ripartenza nata da un recupero palla – ad approfittare di un malinteso tra Darmina e De Vrij e a schiacciare di testa in rete l’1-0. Una doccia gelata per gli uomini di Chivu che, per tutto il resto di un primo tempo giocato in un clima da corrida (tanti gli scontri duri, con anche un parapiglia scatenato dall’allenatore dei brasiliani che ha allontanato un pallone che Mkhitaryan stava recuperando), non sono mai riusciti a cambiare ritmo e a pungere un Fluminense che si è ben coperto e ha cercato di sfruttare le transizioni, andando prima vicino al gol del raddoppio con Arias e Samuel Xavier alla mezz’ora e poi trovandolo con Ignacio al 39’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Chivu: "Meglio nella ripresa. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno"

