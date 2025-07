Mare inquinato | continua l' azione di pulizia dello spazzamare

mare inquinato, dimostrando ancora una volta il nostro impegno per un ambiente più pulito e sano. La dedizione di Salerno Pulita si traduce in azioni concrete per preservare la bellezza delle nostre coste, anche nelle giornate più limpide e promettenti. Domenica 29 giugno, lo spazzamare ha operato senza sosta, rimuovendo detriti e oggetti indesiderati che minacciano la purezza del mare. Uniti, possiamo fare la differenza e restituire alla natura la sua purezza originale.

Continua senza sosta l'opera di pulizia dello spazzamare di Salerno Pulita, a Salerno. Domenica 29 giugno, in una giornata di mare limpido (vedi parte finale video) lo spazzamare di Salerno Pulita è stato impegnato a rimuovere alcuni oggetti galleggianti come un materassino volato via con il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

