Bollette di luce e gas più trasparenti da oggi | quali sono le novità? Atrriva anche il Bonus Energia da 200 Euro

A partire dal 1° luglio 2025, le bollette di luce e gas in Italia si trasformano: più chiare, trasparenti e facilmente comprensibili grazie all’introduzione dello “scontrino dell’energia” e a una nuova struttura unificata. Inoltre, il bonus energia da 200 euro arriva come sostegno concreto alle famiglie meno abbienti, contrastando efficacemente il caro bollette. Scopri tutte le novità e come queste modifiche migliorano il tuo rapporto con i fornitori energetici.

Dal 1° luglio 2025 entra in vigore una riforma storica per il settore energetico italiano: le bollette di luce e gas diventano più trasparenti, chiare e facili da comprendere, grazie all’introduzione dello “scontrino dell’energia” e a una nuova struttura unificata per tutti i fornitori. Contestualmente, debutta il bonus energia da 200 euro per le famiglie meno abbienti, un aiuto concreto contro il caro bollette. Come cambiano le bollette di luce e gas: più trasparenza e confrontabilità. La novità principale è l’introduzione dello “scontrino dell’energia”, che sostituisce le vecchie bollette e rende immediatamente leggibile il dettaglio delle spese sostenute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bollette di luce e gas più trasparenti da oggi: quali sono le novità? Atrriva anche il Bonus Energia da 200 Euro

