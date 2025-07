Noi Moderati da Contursi il via alla campagna elettorale per le regionali

Noi Moderati, guidati da Contursi, sono pronti a lanciare la sfida alle imminenti regionali. Con territorio e squadra come parole d’ordine, puntiamo a costruire un percorso serio e condiviso, affrontando ogni passo con determinazione e passione. Nonostante le incertezze sulla data, il nostro impegno resta saldo: questa campagna sarà un momento di rinnovamento e partecipazione per tutta la comunità.

Territorio e squadra: sono queste le due parole chiave che caratterizzeranno la lunga campagna elettorale di Noi Moderati in occasione delle prossime elezioni regionali, appuntamento per cui ancora manca una data certa ma destinate a svolgersi – a dispetto dei tentativi dell’attuale governatore –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: moderati - campagna - elettorale - regionali

Noi Moderati, Maurizio Lupi chiude la campagna elettorale a Ortona per Fratino - Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, chiuderà la campagna elettorale a sostegno di Nicola Fratino, candidato sindaco di Ortona.

*Regionali, l’ex sindaco Alfonso Forlenza candidato con Noi Moderati* La Valle del Sele chiede a gran voce una rappresentanza in consiglio regionale. È in quest’ottica che nasce la candidatura di Alfonso Forlenza, già sindaco di Contursi Terme e responsab Vai su Facebook

Noi Moderati, da Contursi il via alla campagna elettorale per le regionali; Regionali: la Lega perde pezzi, Noi Moderati esulta. Ma la destra resta divisa in vista del voto / FOTO; Regionali. Chi sono i candidati di Forza Italia e Noi Moderati.

Noi Moderati, da Contursi il via alla campagna elettorale per le regionali - Territorio e squadra: sono queste le due parole chiave che caratterizzeranno la lunga campagna elettorale di Noi Moderati in occasione delle prossime elezioni regionali, appuntamento per cui ancora ma ... Riporta salernotoday.it

Regionali, Fdi accelera: «Puntiamo su Cirielli». Pd, c'è il rebus De Luca - I responsabili cittadini dei partiti chiedono di accelerare. Secondo ilmattino.it