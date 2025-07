Per Vin Diesel Paul Walker potrebbe tornare in Fast and Furious 11 e conferma l’uscita ad aprile 2027

Per i fan di “Fast and Furious”, l’attesa si fa più emozionante: Vin Diesel ha annunciato il ritorno in grande stile per il capitolo 11, previsto nelle sale ad aprile 2027. Al Fuel Fest di Pomona, Diesel ha condiviso dettagli esclusivi, lasciando intendere che anche Paul Walker potrebbe tornare in qualche modo. La saga si prepara a scrivere un nuovo capitolo epico, e l’avventura è appena cominciata.

Vin Diesel promette un ritorno in grande stile per "Fast and Furious 11". Diesel si è unito ai suoi co-protagonisti di "Fast and Furious" Tyrese Gibson e Cody Walker al Fuel Fest, un evento per appassionati di auto a Pomona, in California. Durante la sua breve apparizione, Diesel ha raccontato al pubblico cosa aspettarsi dall'ultimo film di " Fast and Furious ". Ha anche confermato una finestra di uscita provvisoria per aprile 2027. " Lo studio mi ha chiesto: 'Vin, possiamo per favore avere il finale di 'Fast and Furious' nell'aprile 2027?' ", ha detto Diesel. " Ho risposto: 'A tre condizioni'.

Fast & furious 11: vin diesel annuncia il ritorno di brian o'conner

