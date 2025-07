Pioggia e grandine a livelli torrenziali | il video

Le immagini parlano chiaro: in Alto Adige, la furia del maltempo ha lasciato un segno indelebile. Pioggia e grandine torrenziali hanno messo alla prova abitazioni, agricoltura e infrastrutture, con livelli di precipitazione mai visti prima. Il video testimonia l'intensità di questa tempesta, che ha richiesto un impegno straordinario da parte dei soccorritori. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali sono le conseguenze di questo fenomeno incredibile.

È senza ombra di dubbio l'Alto Adige la porzione di regione che nelle scorse ore ha dovuto fare maggiormente i conti con i danni del maltempo. Basti pensare che, come informano i vigili del fuoco altoatesini, si sono registrati temporali con grandine e pioggia di una portata tale (106 mm

