Chi era Franco Chiaffrino morto nell'alluvione a Bardonecchia | Trascinato via dall'acqua all'improvviso

Franco Chiaffrino, 70 anni, apprezzato fruttivendolo di Bardonecchia, è tragicamente l'unica vittima dell'alluvione che ha colpito il paese vicino Torino. La sua vita si è spezzata improvvisamente mentre la furia dell'acqua lo trascinava via, portando con sé anche il suo furgoncino Fiat Doblò. Una perdita improvvisa e dolorosa, che ha sconvolto l'intera comunità.

