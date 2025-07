Allegri e in nuovo centrocampo del Milan | meno incursioni più possesso Ricci si avvicina

Il Milan si sta rinnovando con un nuovo centrocampo, puntando a ridurre le incursioni avversarie e aumentare il possesso palla. Allegri mette in campo ricci, mentre l’attesa si concentra su Jashari, ancora in trattativa con il Bruges, per rafforzare ulteriormente la qualità tecnica della squadra e riscrivere così le ambizioni stagionali.

Aumentare la qualità tecnica era la prima esigenza: si attende anche Jashari, per cui manca ancora l’accordo con il Bruges. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri e in nuovo centrocampo del Milan: meno incursioni, più possesso, Ricci si avvicina

In questa notizia si parla di: allegri - centrocampo - milan - meno

Rebus a centrocampo e conferme in attacco: nasce il Milan di Allegri - Il Milan di Allegri sta prendendo forma, ma le incertezze in mezzo al campo sollevano interrogativi. Con un attacco promettente composto da Leao, Pulisic e Gimenez, il mister punta a sfruttare al massimo il potenziale offensivo.

È fatta. Samuele Ricci è il primo nuovo acquisto del Milan di Max Allegri, che sta pensando di rifondare il centrocampo per tornare subito competitivi per il vertice. Vai su Facebook

Allegri e in nuovo centrocampo del Milan: meno incursioni, più possesso, Ricci si avvicina; Il Milan fa sul serio per Jashari e ha in pugno Ricci: con Modric e Xhaka, centrocampo tutto nuovo per Allegri; Tare svela il Milan di Allegri, nessuna rivoluzione: È solo mancata la leadership, ma ora c'è Modric.

Milan, un centrocampo che punta al Max. C’è Ricci dopo Modric: l’ora di Jashari - Per l’attacco in salita le piste di Vlahovic, Retegui, Osimhen e Gyokeres ... msn.com scrive

Milan, rivoluzione a centrocampo: Modric e Ricci per cambiare il cuore della squadra - Il Milan pronto a rivoluzionare il centrocampo: Modric e Ricci cambiano il gioco dei rossoneri, meno corsa e più palleggio Per ripartire con ambizioni rinnovate, il Milan ha scelto di rifondare il cuo ... Da calcionews24.com