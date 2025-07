Ecco i giorni del volley Via al trofeo Bernardi

L’estate pesarese si infiamma con il ritorno del Trofeo Bernardi, uno degli eventi di volley amatoriale più attesi e partecipati della stagione. Presentato ieri sera al ristorante "Donn’Amalia" di viale Trieste, questo diciottesimo torneo rende omaggio alla tradizione sportiva nata negli anni ’70, grazie alla passione di Bernardino Bernardi. Prepariamo le reti e accendiamo gli spiriti sportivi: ecco tutto ciò che devi sapere sui giorni del grande volley!

E’ stato presentato ieri sera al ristorante "Donn’Amalia" di viale Trieste, sponsor principale dell’evento, il diciottesimo torneo "Bernardi" uno degli appuntamenti di volley amatoriale più attesi e partecipati dell’estate sportiva pesarese. Un evento nato negli anni ’70 nella parrocchia San Carlo, nel cui campo della Falco pallacanestro, su indicazione dell’allora parroco don Guido Vincenzi, Bernardino Bernardi diede vita alle prime edizioni. Una tradizione ripresa dal figlio Roberto e dedicata proprio a Dino Bernardi, indimenticato ispiratore di tante iniziative a San Carlo. Il torneo è organizzato in collaborazione con il circolo Mcl San Carlo "Alla Falco", il cui rappresentante Giancarlo Magnanelli ieri ha illustrato il calendario ai sette capitani presenti: "Si parte giovedì sera con le gare del primo raggruppamento a quattro e si prosegue il giorno dopo con il raggruppamento a tre e venerdì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ecco i giorni del volley. Via al trofeo "Bernardi"

In questa notizia si parla di: bernardi - volley - ecco - giorni

Igor Volley, Lorenzo Bernardi prolunga il contratto fino al 2027 - L'Igor Volley annuncia con entusiasmo il rinnovo del contratto di Lorenzo Bernardi fino al 2027. Il tecnico azzurro, alla guida della squadra trentina, continua così la sua avventura dopo aver conquistato tre trofei prestigiosi.

ECCO L'OTTAVA MERAVIGLIA! L'Italvolley chiude la Week 2 consolidando il primo posto in classifica con l'ottava vittoria consecutiva: regolata 3-0 la Cina nonostante la sofferenza nel secondo set (32-30) Paola Egonu è incontenibile con 21 pu Vai su Facebook

Here are the days of volleyball. The Bernardi trophy is underway; A Palazzo Crepadona la leggenda della pallavolo italiana Lorenzo Bernardi; Il Club Italia Femminile può davvero tornare in Serie A? Velasco e Bernardi in prima fila.

Ecco i giorni del volley. Via al trofeo "Bernardi" - Sette squadre in campo da giovedì a domenica e premi per tutti i partecipanti. sport.quotidiano.net scrive

Volley, finita l'era Bernardi a Perugia: «Così ha voluto la società» - Il Mattino - Ad annunciarlo, dopo giorni di voci su una possibile sua uscita di scena, è stato mertdì lo stesso coach via ... Come scrive ilmattino.it