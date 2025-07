Garlasco i Poggi mostrano la lettera dell' albergatore Arthur Mutschlechner | il riferimento all' alibi di Marco

A Garlasco, i Poggi rivelano una lettera dell’albergatore Arthur Mutschlechner, un elemento chiave nel caso di Marco. Questa testimonianza punta a dimostrare che Marco si trovava in vacanza al momento dell’omicidio della sorella, offrendo una nuova prospettiva e alimentando il dibattito sulla responsabilità. La loro coraggiosa prova potrebbe cambiare le sorti del processo, portando alla luce dettagli nascosti e rivisitando ogni supposizione.

