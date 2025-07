Spal sono quattro le cordate in lizza Non solo Mattioli e X Martiri Un gruppo estero e uno milanese pronti a candidarsi al bando

Si accelera il destino della Spal, con quattro cordate in corsa per riscrivere il futuro del club ferrarese. Tra gruppi italiani e stranieri, l’attesa sta per volgere al termine: la fumata bianca potrebbe arrivare già tra pochi giorni, segnando un nuovo capitolo di rinascita e speranza. Appena la Figc darà il via libera, la macchina organizzativa si metterà in moto con determinazione, pronti a trasformare questo sogno in realtà .

La fumata bianca potrebbe arrivare tra una settimana. Tra il 7 e l’8 luglio, o comunque non oltre la metà della prossima settimana, il Comune di Ferrara dovrebbe indicare la proprietà a cui affidare il progetto di rinascita della Spal. Il condizionale è d’obbligo, anche perché il bando non è ancora stato pubblicato. Ma dovrebbe davvero essere questione di ore: appena la Figc autorizzerà il sindaco Fabbri a procedere, la macchina organizzativa si metterà in moto. E i tempi non dovrebbero essere lunghi, anche perché nelle stanze dei bottoni si lavora incessantemente a questa pratica già da diverse settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, sono quattro le cordate in lizza. Non solo Mattioli e X Martiri. Un gruppo estero e uno milanese pronti a candidarsi al bando

Brescia, Spal e Lucchese sono fuori dalla Serie C, ammessa l’Inter Under 23: Milan Futuro in Serie D - Il panorama del calcio italiano si trasforma ancora: Brescia, Lucchese e Spal escono dalla Serie C 2025-2026, mentre Caldiero Terme e Pro Patria ritrovano il loro posto, e l’Inter Under 23 si prepara a debuttare in Serie C.

