Catanzaro gestione privatistica delle liste di attesa | arrestato primario

Scandalo a Catanzaro scuote il mondo medico: primario e alcuni colleghi sono stati arrestati per aver manipolato le liste di attesa, offrendo interventi a pagamento e riservando trattamenti privilegiati. Un comportamento che mette in discussione l’etica professionale e la fiducia dei pazienti, sollevando interrogativi sulla trasparenza del sistema sanitario locale. La vicenda evidenzia l’urgenza di riforme per garantire legalità e equità nelle cure mediche.

Alcuni medici, secondo l'accusa, avrebbero effettuato interventi chirurgici su pazienti visitati a pagamento, garantendo un trattamento "privilegiato" rispetto ai pazienti degli ambulatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Š Tgcom24.mediaset.it - Catanzaro, gestione "privatistica" delle liste di attesa: arrestato primario

