Il Siena Fc è a caccia di ’under’ Pacchetto giovani da ricostruire

Il Siena FC 232 si prepara a una rinascita ambiziosa, puntando su un pacchetto giovani da rivoluzionare. Tra nomi ormai accostati alla Robur, nessuno è under, incluso l’atteso esterno Ciofi. La campagna di rafforzamento dei talenti emergenti rappresenta la vera sfida: partire dai giocatori più 'anziani' del settore giovanile, i 2005, per costruire un futuro solido e competitivo. È il momento di investire nel talento giovane e rilanciare la squadra.

Dei finora pochi nomi accostati alla Robur (il difensore Martinelli, gli attaccanti Ledonne, Regoli e Panattoni e i centrocampista Simonetti e Zanoni) nessuno è un under, neanche l’unico per cui manca solo l’ufficialità ovvero l’esterno Ciofi. Il pacchetto dei giovani infatti è completamente da (ri)costruire viste le carenze e gli errori fatti nello scorso campionato. Partendo dagli under più ‘anziani’ ovvero i 2005, hanno ancora un anno di contratto Pescicani, jolly della corsia destra e Di Paola che però sembra non essere nelle idee di Bellazzini. Torna dal prestito al Torrita (retrocesso dalla Promozione alla Prima Categoria) l’ivoriano Soumahoro, anche lui classe 2005. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Siena Fc è a caccia di ’under’. Pacchetto giovani da ricostruire

