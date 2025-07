Voglio fare l' amore | il nuovo singolo dei Never Stuck

I Never Stuck, trio di talento composto da Giuliano De Crescenzo, Luca Elia e Roberto Fierro, torna con il nuovo singolo "Voglio fare l'amore". Un brano che invita all’intimità e alla libertà di esprimersi senza limiti, celebrando l’amore in tutte le sue forme. Con una fusione di sonorità coinvolgenti e testi autentici, questa canzone promette di conquistare il cuore dei fan e di chi cerca emozioni sincere. Preparatevi a lasciarvi trasportare da questa irresistibile melodia!

Voglio fare l'amore: questo è il titolo del nuovo singolo dei Never Stuck, letteralmente "Mai bloccati", la band formata da Giuliano De Crescenzo (cantante bassista ed autore), Luca Elia (batteria e voce) e Roberto Fierro (chitarra, voce e produttore). La band I Never Stuck nascono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

