Profumi falsi e ordigni in garage pena sospesa per un 62enne

In un caso che ha scosso la comunità di Nocera Inferiore, un uomo di 62 anni è stato condannato a quasi due anni di reclusione, con pena sospesa, per aver detenuto ordigni e venduto profumi falsi. Una sentenza che mette in luce i pericoli nascosti dietro pratiche illegali e contraffatte, ricordandoci quanto sia fondamentale vigilare sulla sicurezza e sull’autenticità nel commercio.

Pena di 1 anno e 11 mesi, sospesa con esclusione della recidiva, per un 62enne di Nocera Inferiore. L'imputato rispondeva di detenzione di materiale esplodente e commercio di prodotti contraffatti. Assistito dall’avvocato Francesco Vicidomini, il professionista è stato giudicato con il rito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

