Trump | Dovremmo rivedere sussidi Musk

Nel vivace dibattito tra Trump e Musk, emergono accuse di sussidi milionari e strategie finanziarie sorprendenti. L'ex presidente statunitense sostiene che Elon Musk abbia beneficiato di più aiuti di chiunque altro, spostando il fuoco sulla sostenibilità delle sue imprese e sull'impatto delle politiche fiscali. Ma cosa succederebbe davvero se si eliminassero i sussidi? La risposta potrebbe cambiare il volto dell'innovazione americana e oltre.

9.02 "Elon potrebbe aver ricevuto più sussidi di qualsiasi essere umano nella storia": lo scrive sul suo social Truth il presidente Usa, rinfocolando la querelle nata dopo le critiche di Musk ai tagli di tasse e spesa voluti da Trump. "Senza sussidi, Musk dovrebbe chiudere bottega e tornarsene in Sudafrica -prosegue- Niente più razzi,satelliti o auto elettriche, e noi risparmieremmo una fortuna. Forse dovremmo chiedere a DOGE di analizzare la questione?". Musk insiste via X: "Chiedo solo di non mandare in bancarotta l'America". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: musk - sussidi - trump - dovremmo

Musk contro Trump per la legge fiscale: toglie i sussidi a Tesla - Elon Musk, ex CEO di Tesla, ha lanciato un duro attacco all'amministrazione Trump riguardo a un'imminente legge fiscale che potrebbe tagliare i sussidi per la sua azienda.

Trump: "Elon Musk sapeva, molto prima di sostenermi così fortemente come Presidente, che ero fermamente contrario all'obbligo dei veicoli elettrici. È una cosa ridicola, ed è sempre stata una parte importante della mia campagna. Le auto elettriche vann Vai su X

“La Spagna è terribile per quello che ha fatto. È l’unico Paese che non paga la sua quota. Quando negozieremo un accordo commerciale, la faremo pagare il doppio.” Trump ha parlato. Come sempre: da gangster. Minaccia, insulta, ricatta. E pretende che chiu Vai su Facebook

Trump: Dovremmo rivedere i sussidi a Musk; Usa: Trump minaccia Musk, Doge dovrebbe occuparsi di sussidi a sue aziende - LaPresse; «Gli tolgo i sussidi e lo rimando in Sudafrica»: cosa c'è dietro il nuovo attacco di Donald Trump a Elon Musk.

Usa: Trump minaccia Musk, Doge dovrebbe occuparsi di sussidi a sue aziende - Il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth ha minacciato Elon Musk, avvertendo che senza i sussidi federali ... Riporta msn.com

Contrappasso. Ora Trump vuole abbattere la scure del Doge sulle aziende di Musk - Il presidente degli Stati Uniti su Truth: "Elon potrebbe aver ricevuto più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia. Scrive huffingtonpost.it