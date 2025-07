Bonny visite e firma! E l’eliminazione dell’Inter cambia i programmi – TS

Oggi a Milano, Yann-Ange Bonny ha iniziato la sua avventura italiana tra visite mediche e la firma del contratto, ma le recenti novità sulla eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club hanno rivoluzionato i suoi piani. Con entusiasmo e un sorriso, il nuovo attaccante si prepara a scrivere un capitolo emozionante nel calcio italiano. Scopriamo insieme come questa vicenda sta aprendo nuove strade per Bonny e il suo futuro nel nostro campionato.

Bonny a Milano: oggi in mattinata visite mediche e poi si andrà in sede per firmare il contratto. L’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club ha cambiato poi un po’ i piani. ECCOLO – Ieri sera, proprio quando l’Inter veniva estromessa dal Mondiale per Club, Yann-Ange Bonny si apprestava a sbarcare all’aeroporto di Linate per diventare un nuovo giocatore. Sorrisi e qualche selfie per l’attaccante francese e poi dritti in hotel. Oggi in mattinata parte il Bonny day, con tanto di visite mediche previste all’Humanitas di Rozzano. Non passerà dal Coni, non servirà. Infatti, riferisce Tuttosport, per l’Inter andrà bene l’idoneità sportiva ottenuta col Parma nella stagione 2024-25. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, visite e firma! E l’eliminazione dell’Inter cambia i programmi – TS

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

