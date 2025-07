Per F1 il film è stato girato anche un finale alternativo

Se sei appassionato di Formula 1 e desideri scoprire tutti i retroscena di "F1, il film", preparati a un viaggio tra emozioni e sorprese. Dalle svelate sul finale alternativo alle anticipazioni sul vincitore di Abu Dhabi, questa analisi ti porterà nel cuore di una stagione indimenticabile. Ma attenzione: se non hai ancora visto il film, potresti voler fermarti qui, perché il finale potrebbe sorprenderti...

SPOILER ALERT - Se non avete ancora visto F1, il film, sappiate che qui si parla nei dettaglio del suo finale Era previsto fin dall'inizio che il Sonny Hayes di Brad Pitt vincesse ad Abu Dhabi, il GP al cardiopalma che in F1 chiude la stagione. Era la conclusione più ovvia del suo arco narrativo, ma anche la più soddisfacente. Infatti, questo pilota di grande esperienza arriva a una vittoria sospirata per oltre trent'anni, sfuggitagli tragicamente quando era poco più di un ventenne.