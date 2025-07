Lang al Napoli l’affare è in dirittura d’arrivo | un aspetto è stato decisivo per la trattativa

Il Napoli si avvicina con entusiasmo a una svolta decisiva: l’arrivo di Noa Lang. L’olandese, pronto a indossare la maglia azzurra, rappresenta l’ultimo tassello di una campagna di rafforzamento che sta infiammando i tifosi partenopei. La dirigenza azzurra lavora senza sosta per perfezionare i dettagli e rendere questa trattativa un successo. Nei prossimi giorni, le novità saranno decisive: il futuro del Napoli si scrive ora, tra entusiasmo e ambizione.

Noa Lang vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione. Il club azzurro è pronto ad accogliere il giocatore olandese. Sono giorni molti caldi in casa Napoli. Il club azzurro, ormai alle prese con diverse trattative, starebbe pensando di rinforzare La rosa in più reparti. Alcuni hanno già “subito” vari cambiamenti, ma nelle prossime ore sono previste numerose modifiche. In modo particolare, il reparto offensivo accoglierà Noa Lang. Quest’ultimo, arriverà direttamente dal PSV. Lang-Napoli, tutto pronto per l’affare: le ultimissime. Il Napoli è pronto ad accogliere Noa Lang. Quest’ultimo, lascerà il PSV per trasferirsi alla Corte del Vesuvio, dove ad accoglierlo ci sarà Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lang al Napoli, l’affare è in dirittura d’arrivo: un aspetto è stato decisivo per la trattativa

In questa notizia si parla di: lang - napoli - affare - dirittura

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Noa Lang e Lorenzo Lucca verso il Napoli. Ma Enrico Fedele non sembra essere soddisfatto. Vai su Facebook

Lang, affare in dirittura d’arrivo: cifre e dettagli della trattativa – GdS; Lang-Napoli, si lavora ai contratti! Retroscena PSV: novità su cifre e visite mediche | ESCLUSIVA; Calciomercato Napoli, a un passo da Noa Lang: ok all'esterno del Psv.

Noa Lang-Napoli, inizia la stesura del contratto. Cifre e dettagli dell'affare - Il Napoli sta avanzando sul mercato estivo con grande concretezza, il club azzurro è vicinissimo a mettere a segno un altro importante colpo, stiamo parlando di Noa Lang, l'affare è ormai definito. Secondo msn.com

GAZZETTA - Napoli, affare definito per l'arrivo di Noa Lang, ecco le cifre e tutti i dettagli - Noa Lang è vicinissimo al Napoli, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Dopo Kevin De Bruyne, ecco un altro carico di qualità in arrivo per il Napoli. Segnala napolimagazine.com