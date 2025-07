Il CdA della Recanatese. Oggi la scelta del tecnico.

un tecnico capace di infondere entusiasmo e qualità, in grado di valorizzare il talento dei nostri giovani e di far risplendere il calcio giocato. La decisione del CDA rappresenta un passo fondamentale per il futuro della Recanatese, puntando a una stagione all'insegna di successo e crescita. La scelta sarà annunciata nelle prossime ore, segnando un nuovo capitolo nella storia del club.

