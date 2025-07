Parco di via Arno diffuso di rifiuti la protesta di nonni e genitori

In un angolo di paradiso cittadino come il parco di via Arno, l’inciviltà trasforma un luogo di relax e natura in un deposito di rifiuti. Tra cestini stracolmi e aree invase da bottiglie, bicchieri e resti di bivacchi, cresce la protesta di nonni e genitori, sconvolti dalla mancanza di rispetto per l’ambiente e per la comunità. È tempo di riscoprire il valore della cura condivisa: il parco di via Arno merita di tornare a essere un’oasi di pulizia e benessere.

Arezzo, 1 luglio 2025 – Cestini stracolmi, spazzatura abbandonata a terra. Bottiglie di vetro e di plastica, buste, bicchieri, piatti, cartoni di birra, resti di pic nic e bivacchi improvvisati. Lattine abbandonate nel prato, resti di palloncini usati per i givettoni lasciati ovunque. Inciviltà e sporco. Cartoline dal parco di via Arno, per tutti "il campino". Un'area verde cittadina super frequentata dai residenti di zona, da Saione al Gattolino, ma anche da tantissimi altri aretini che qui trovano un parco immerso nel verde, panchine, pineta, pista da pattinaggio, campo da basket e da pallavolo, scivoli, altalene e tantissimi giochi per bambini, un grande campo da calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco di via Arno diffuso di rifiuti, la protesta di nonni e genitori

In questa notizia si parla di: parco - arno - diffuso - rifiuti

