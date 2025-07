Inter-Fluminense de Vrij | Dovevamo fare di più

Dopo la sconfitta amara contro il Fluminense al Mondiale per Club, Stefan de Vrij non cerca scuse: ammette con sincerità che l'Inter avrebbe potuto fare di più. La delusione per l'eliminazione è palpabile, ma l'olandese invita a riflettere sugli errori commessi e su come migliorare per le sfide future. In un contesto di ambizione e determinazione, la squadra deve rialzarsi più forte che mai.

Stefan de Vrij non cerca alibi, dopo la sconfitta dell’Inter al Mondiale per Club contro il Fluminense. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel postpartita di Inter-Fluminense, dopo l’eliminazione dell’Inter dall’ottavo vinto dai brasiliani per 0 a 2 de Vrij ha analizzato la sconfitta. Poche scuse, una squadra inconcludente – sebbene sfortunata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Fluminense, de Vrij: “Dovevamo fare di più”

inter - fluminense - vrij - dovevamo

