Borsa | l' Asia contrastata guarda a Usa e geopolitica

Le borse asiatiche si presentano contrastate alla chiusura della seduta, mentre gli investitori attentamente monitorano i dati economici statunitensi e le tensioni geopolitiche in Ucraina e Medio Oriente. I movimenti dei mercati sono influenzati anche dai temi dei dazi e delle relazioni internazionali, con Europa che si prepara a una giornata di moderato rialzo. Scopriamo come questi eventi plasmeranno l’andamento delle piazze finanziarie nei prossimi giorni.

Borse asiatiche contrastate al termine della seduta. I mercati guardano ai dati sulla crescita degli Stati Uniti ed alle tensioni geopolitiche, con i conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente. Sotto i riflettori ancora il tema dei dazi, con i listini europei che si avviano verso una seduta in moderato rialzo. In calo Tokyo (-1,24%) e Hong Kong (-0,8%). A contrattazioni ancora in corso positive Shanghai (+0,3%) e Seul (+0,5%), poco mosse Shenzhen (+0,05%) e Mumbai (+0,01%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a 143,68, e sull'euro a 169,30. Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pmi manifatturiero di Italia e Spagna, il tasso di disoccupazione della Germania e l'inflazione dell'Eurozona.