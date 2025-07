Inter Fluminense finisce malamente l’avventura al Mondiale per Club | i giovani sono le note positive da cui ripartire

L’avventura dell’Inter al Mondiale per Club si è conclusa prematuramente agli ottavi di finale, lasciando un amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. Sconfitti 2-0 dal Fluminense, i ragazzi di Chivu hanno pagato scarsa compattezza e intensità, ma tra le note positive emergono i giovani, promettenti e pieni di potenziale. Dalla delusione, ripartiamo con entusiasmo e nuove speranze: il futuro dell’Inter è scritto proprio nei talenti emergenti.

. L'analisi della Gazzetta. L'avventura dell' Inter al Mondiale per Club si è conclusa prematuramente agli ottavi di finale. I nerazzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Fluminense, che ha mostrato maggiore compattezza, intensità e organizzazione rispetto alla formazione allenata da Cristian Chivu. Una prestazione opaca, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, che ha definito la squadra " stanca, distratta e disorganizzata ". Il primo gol subito in apertura ha rappresentato il simbolo di una serata negativa: disattenzioni difensive, superficialità nelle letture e gravi errori di comunicazione hanno spianato la strada al successo dei brasiliani.