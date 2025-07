Giovanile La Settignanese conquista il ’Bianchi’

La giovanile della Settignanese si fa strada con entusiasmo e talento, conquistando il prestigioso 39° Trofeo Bianchi nella categoria Pulcini 2014. Con risultati brillanti e un gioco spumeggiante, le giovani promesse come Matteo Cioppi, Edoardo Nerini e Matteo Manconi hanno dimostrato che il futuro del calcio italiano ha già radici solide. Questa vittoria testimonia l'impegno e la passione di una squadra destinata a sognare in grande.

La Settignanese conquista il 39° Trofeo Bianchi, categoria Pulcini 2014, organizzato dalla Floria. Nel quadrangolare finale la Settignanese è stata la più brava e ha concluso al primo posto in virtù di questi risultati: Settignanese-Galluzzo 1-0, Settignanese-Audace Legnaia 0-0, Settignanese-Floria 1-0. Queste le giovani promesse della Settignanese, vincitrici della manifestazione: Matteo Cioppi, Edoardo Nerini, Matteo Manconi, Niccolò Tasselli, Roberto Gennaro Fiori, Mattia Giovannoni, Ettore Mannelli, Lorenzo Cecchi, Guido Bini, Leon Focardi, Duccio Grazi, Leonardo Ravella, Niccolò Spitali, Edoardo Negri, Giovanni Fabrizio Mamani Capillo, Benjamin Schanz, Ian Di Caprio, Nino Jodice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanile. La Settignanese conquista il ’Bianchi’

Giovanile. La Settignanese conquista il 'Bianchi'

