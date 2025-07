Serie C Pianese nono anno per capitan Simeoni

La passione per il calcio e la lealtà al club si consolidano ancora una volta con il rinnovo di Luca Simeoni alla Pianese, un simbolo di continuità e dedizione. Dopo nove stagioni tra Serie C e D, il capitano conferma il suo ruolo fondamentale, incarnando lo spirito autentico di una squadra che guarda al futuro senza dimenticare le radici. La sua leadership sarà ancora protagonista nella prossima avventura delle zebrette.

Il rinnovo del contratto tra la Pianese e il suo capitano Luca Simeoni (foto) era nell’aria e finalmente è arrivato. Il centrocampista classe 1990 si lega infatti alle zebrette per un altro anno: sarà la sua nona stagione con la maglia bianconera tra C e D. Arrivato a Piancastagnaio nel 2017, Simeoni è diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento dentro e fuori dal campo per la sua professionalità, la sua dedizione e il senso di appartenenza mostrato. La società esprime grande soddisfazione per l’intesa raggiunta, che testimonia il forte legame che unisce Simeoni a tutto il club, alla squadra e ai tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Pianese, nono anno per capitan Simeoni

In questa notizia si parla di: simeoni - pianese - anno - serie

