Il comitato ristretto dei sindaci boccia la proposta della Asl su sedi 118 e auto medicalizzate nelle aree interne

Ieri i sindaci del comitato ristretto della Asl 02 si sono riuniti in modo decisivo, respingendo la proposta della ASL riguardante le nuove sedi del 118 e le auto medicalizzate nelle aree interne del Sangro Aventino e Alto Vastese. Una decisione che sottolinea l'importanza di garantire servizi sanitari efficaci e accessibili a tutti, soprattutto nei territori più remoti. La sfida ora è trovare soluzioni che rispettino le esigenze di sicurezza e copertura di queste comunità.

