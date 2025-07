Maiori potenzia il trasporto pubblico locale | al via le nuove navette

Maiori investe nel futuro e potenzia il trasporto pubblico locale con l’attivazione di nuove navette che collegano via Campo e via Castello. Questa iniziativa, partita oggi, rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile, efficiente e accessibile per residenti e visitatori. Con un servizio sperimentale pensato su misura, il Comune mira a rendere gli spostamenti quotidiani più semplici e veloci, migliorando la qualità della vita e l’esperienza dei turisti.

