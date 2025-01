Ilfattoquotidiano.it - Il debutto di mio figlio a teatro mi ha commosso: non esiste emozione più bella

Marco è sempre stato attratto dal mondo dele io e mia moglie lo abbiamo sempre assecondato in questo anche perché, oggettivamente, è bravo. Ha frequentato scuole di recitazione sin da quando era piccolo, ma arrivato al liceo, oberato dal carico di lavoro e anche nel pieno di una non trascurabile crisi adolescenziale, ha voluto smettere.Era un periodo complicato, per lui e per noi, quindi, nonostante ci dispiacesse veramente che abbandonasse il corso di recitazione, io e mia moglie abbiamo accettato la sua decisione e ce ne siamo fatti una ragione. Come molti ragazzi della sua generazione, Marco ha vissuto con dolore il passaggio della pandemia e non so dirvi, in tutta onestà, se le ferite emotive che quella esperienza gli ha lasciato nell’anima siano veramente guarite. Ad ogni modo, dalla scorsa estate ci è parso più sereno e maturo, prima prova di questa serenità la domanda che, a bruciapelo, ci ha fatto a settembre: “Posso andare all’open day della scuola di musical che frequenta Lorenzo, il ragazzo di Laura?”.