Il conte di Montecristo stasera la serie evento di Rai 1 | le anticipazioni

Roma, 13 gennaio 2025 – Insieme alla mini“Leopardi. Il poeta dell’infinito”, diretta da Sergio Rubini e andata in onda il 7 e 8 gennaio, il 2025 di Rai 1 si apre con la“Ildi”. La prima puntata andrà in ondain prima serata su Rai 1. Presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma, la fiction si avvale di un cast internazionale. Ladi Rai sarà composta da quattro appuntamenti e diretta dal regista danese Bille August, che si è ispirato alle pagine di uno dei romanzi indimenticabili della Storia, fra i più amati della letteratura francese. Abbiamo visto Bille August alle prese con “Pelle alla conquista del mondo”, Palma d’oro a Cannes e Oscar per il Miglior film straniero, oltre a opere come “Con le migliori intenzioni”, Palma d’oro a Cannes, “La casa degli spiriti”, “I Miserabili”, “55 passi”.