I 19 migliori Barolo scelti dal Gambero Rosso

Ile le Langhe sono stati oggetto di alcune polemiche nei mesi scorsi, a partire dalle dure critiche di Carlo Petrini per i prezzi dei terreni dopati e la speculazione sulle bottiglie, alle quali abbiamo risposto che è sbagliato ipotizzare una parabola delsimile a quella delbordolese .Analizzando, inoltre, la situazione in Piemonte, quando è uscita la guida Vini d'Italia 2025 del, consideravamo che non conta solo il merito, ma molto anche la fortuna di essere nato e avere l’azienda in certe zone della regione.Così succede che i produttori die Barbaresco, per citare i due vini rossi più noti e celebrati del Piemonte a livello internazionale (anche se in realtà bisognerebbe includere tutti produttori di vini da uve nebbiolo), hanno il vento a favore.